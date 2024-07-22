Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:55

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:55

KANAL D’nin yeni günlük dizisi Ayazın Sonu Güneş, her hafta günü saat 16.00'da ekranlarda olacak. Yaz dönemi için hazırlanan bu dizi, tanıtımlarıyla dikkat çekti ve önemli oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Ayazın Sonu Güneş, 22 Temmuz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Ayazın Sonu Güneş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ayazın Sonu Güneş dizisi, zengin ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Başrollerde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu'nun yer aldığı dizide, deneyimli isimler Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar ve Birgül Ulusoy da rol alıyor. Ayrıca, genç yetenekler Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel de kadroda yer almakta. Dizinin oyuncu kadrosunda Mutlunur Lafçı, Selim Makaroğlu ve Bülent Fil gibi isimler de bulunuyor. Bu geniş ve çeşitli oyuncu kadrosu, dizinin başarısını ve izleyici ilgisini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, hayallerinin peşinden gitmek üzere Londra'ya gitmeye hazırlanan genç bir kadındır. Ancak, kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm planları alt üst olur. Kardeşini hapisten kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olan Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına dahil olur. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken, büyük bir hatanın bedelini aşk ile ödeyeceğini henüz bilmiyordur.

Yıllardır duvarlar arkasında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu koruyucu duvarların yıkılmasına neden olurken, Güneş, duyguları ve intikam arzusu arasında sıkışıp kalır. Sırlar ve mücadelelerle dolu bir yolculuğa çıkan Ayaz ve Güneş, hem kurtuluşlarını hem de esaretlerini aşkın derinliğinde bulacaklardır.

AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde tarihi bir konakta çekilen dizinin senaryosunu Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam kaleme alıyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Özgür Pak ve Özdemir Göksel Aydın bulunuyor.