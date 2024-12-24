Yayınlanma: 24.12.2024 - 20:30

Güncelleme: 24.12.2024 - 20:30

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin tutkunları son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar'ın son bölümünde ne oldu? Bahar'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar. Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir. Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir. Tüm bu sorunlarla boğuşan Bahar, kötü bir haber alan can dostu Çağla’yı istemeden ihmal eder. Timur ise özellikle ihmal etmeye çalıştığı Efsun’la olmayacak yerlerde denk gelmektedir. Riskli bir ameliyat, ameliyathane kapısında merakla bekleyen Bahar, Cem, Umay ve hepsinin aklında tek bir soru: acaba bu operasyon en başından beri bir hata mıydı?

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Evren’in yalan söylemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Bahar’ın, Evren’i eskisi gibi sevebilmeyi çok istese de ona yeniden güvenme konusunda sorunlar yaşayacağının ilk ipuçları verildi. Gülçiçek’in de Evren’i ziyareti sırasında ona güçlü olduğunu hatırlatması ve eğer yapamayacaksa Bahar’dan uzak durmasını istemesi dikkat çekti. Timur’la sohbet eden Nevra’nın Bahar ve kendini kıyaslamasını duyduktan sonra deliye dönen Rengin’in neler yapacağı ise büyük merak konusu oldu.