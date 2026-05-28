28.05.2026 21:41:00
Bayrak Günü filminin konusu ne? Bayrak Günü filminin oyuncuları kim?

Bayrak Günü (Flag Day) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayrak Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bayrak Günü filminin konusu ne? Bayrak Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bayrak Günü filminin yönetmen koltuğunda Sean Penn oturuyor. Filmin senaristliğini Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Bayrak Günü filminin konusu ne? Bayrak Günü filminin oyuncuları kim? 

BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir baba, kızının geçimini sağlamak için ikili bir hayat yaşamaktadır.

BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Penn

Dylan Penn

Katheryn Winnick

Josh Brolin

Miles Teller

Eddie Marsan

Dale Dickey

BAYRAK GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayrak Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

