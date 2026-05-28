Bayrak Günü filminin yönetmen koltuğunda Sean Penn oturuyor. Filmin senaristliğini Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Bayrak Günü filminin konusu ne? Bayrak Günü filminin oyuncuları kim?
BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir baba, kızının geçimini sağlamak için ikili bir hayat yaşamaktadır.
BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sean Penn
Dylan Penn
Katheryn Winnick
Josh Brolin
Miles Teller
Eddie Marsan
Dale Dickey
BAYRAK GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bayrak Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.