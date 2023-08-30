Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Dizinin izleyicileri 2. sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:14
Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman?
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'Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu arama motorlarında aratılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonun ilk fragmanı 'Yakında ATV'de' notuyla paylaşıldı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken; 2. sezonun eylül ayının ortasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir.

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN OYUNCULARI KİM?

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan Saban (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)


Player Alanı
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