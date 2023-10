Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:46

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:46

Her Şeye Rağmen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maciej Pieprzyca üstleniyor. Peki, Her Şeye Rağmen filminin konusu ne? Her Şeye Rağmen filminin oyuncuları kim?

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçek yaşam öyküsüne dayandırılan filmde doğuştan beyin felçli Mateusz ebeveynlerinin ilgisi ve çabasına rağmen "bitki gibi bir varlık" tanısı konduğundan sonuçta bir zihinsel özürlüler kliniğine yatırılır. Mateusz'un kendini ispat çabası sonuç verecek midir?

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katarzyna Zawadzka

Kamil Tkacz

Dawid Ogrodnik

Tymoteusz Marciniak

Dorota Kolak

Arkadiusz Jakubik

Helena Sujecka

Mikolaj Roznerski

Anna Nehrebecka

Anna Karczmarczyk

Janusz Chabior

Gabriela Muskala

Lech Dyblik

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Her Şeye Rağmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.