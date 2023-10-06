Her Şeye Rağmen filminin konusu ne? Her Şeye Rağmen filminin oyuncuları kim?
Her Şeye Rağmen (Black Mask) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Her Şeye Rağmen filminin konusu ne? Her Şeye Rağmen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Her Şeye Rağmen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maciej Pieprzyca üstleniyor. Peki, Her Şeye Rağmen filminin konusu ne? Her Şeye Rağmen filminin oyuncuları kim?
HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerçek yaşam öyküsüne dayandırılan filmde doğuştan beyin felçli Mateusz ebeveynlerinin ilgisi ve çabasına rağmen "bitki gibi bir varlık" tanısı konduğundan sonuçta bir zihinsel özürlüler kliniğine yatırılır. Mateusz'un kendini ispat çabası sonuç verecek midir?
HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Katarzyna Zawadzka
Kamil Tkacz
Dawid Ogrodnik
Tymoteusz Marciniak
Dorota Kolak
Arkadiusz Jakubik
Helena Sujecka
Mikolaj Roznerski
Anna Nehrebecka
Anna Karczmarczyk
Janusz Chabior
Gabriela Muskala
Lech Dyblik
HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Her Şeye Rağmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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