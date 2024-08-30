Beynimdeki Yangın filminin konusu ne? Beynimdeki Yangın filminin oyuncuları kim?
Beynimdeki Yangın (Brain On Fire) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beynimdeki Yangın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beynimdeki Yangın filminin konusu ne? Beynimdeki Yangın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beynimdeki Yangın filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Barrett üstleniyor. Peki, Beynimdeki Yangın filminin konusu ne? Beynimdeki Yangın filminin oyuncuları kim?
BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç gazeteci Susannah Cahalan (Chloë Grace Moretz), New York Times'da çalışmakta, gazete içinde de hızla yükselerek adını duyurmaya başlamaktadır. Her şey yolunda giderken hafıza ve odaklanmayla ilgili sorunlar yaşamaya başlar, bunları beklenmedik krizler takip eder. Bir gün uyandığında kendini bir hastane odasında bulur. Son 1 ayda yaşadığı olaylardan hiçbirini hatırlamamaktadır. Genç kadın, ailesi ve sevgilisi, tam teşhisi konamamış bu hastalığa bir çözüm bulabilmek için her kapıyı çalacaktır.
BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chloë Grace Moretz
Thomas Mann
Carrie-Anne Moss
Richard Armitage
Tyler Perry
Jenny Slate
Agam Darshi
Navid Negahban
Nicole Laplaca
Alex Zahara
Robert Moloney
Ken Tremblett
Will Poulter
Lindsay Navarro
BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?
Film, New York Times yazarı Susannah Cahalan'ın kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı Brain On Fire adlı kitaptan uyarlandı.
BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beynimdeki Yangın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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