Yayınlanma: 30.08.2024 - 19:08

Güncelleme: 30.08.2024 - 19:08

Beynimdeki Yangın filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Barrett üstleniyor. Peki, Beynimdeki Yangın filminin konusu ne? Beynimdeki Yangın filminin oyuncuları kim?

BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç gazeteci Susannah Cahalan (Chloë Grace Moretz), New York Times'da çalışmakta, gazete içinde de hızla yükselerek adını duyurmaya başlamaktadır. Her şey yolunda giderken hafıza ve odaklanmayla ilgili sorunlar yaşamaya başlar, bunları beklenmedik krizler takip eder. Bir gün uyandığında kendini bir hastane odasında bulur. Son 1 ayda yaşadığı olaylardan hiçbirini hatırlamamaktadır. Genç kadın, ailesi ve sevgilisi, tam teşhisi konamamış bu hastalığa bir çözüm bulabilmek için her kapıyı çalacaktır.

BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chloë Grace Moretz

Thomas Mann

Carrie-Anne Moss

Richard Armitage

Tyler Perry

Jenny Slate

Agam Darshi

Navid Negahban

Nicole Laplaca

Alex Zahara

Robert Moloney

Ken Tremblett

Will Poulter

Lindsay Navarro

BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Film, New York Times yazarı Susannah Cahalan'ın kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı Brain On Fire adlı kitaptan uyarlandı.

BEYNİMDEKİ YANGIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beynimdeki Yangın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.