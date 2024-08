Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:42

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:42

Siyah Giyen Adamlar 3 filminin yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld oturuyor. Filmin senaristliğini Lowell Cunningham ve Etan Cohen üstleniyor. Peki, Siyah Giyen Adamlar 3 filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 3 filminin oyuncuları kim?

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilimkurgu ile komediyi başarılı bir şekilde birleştiren Men in Black serisinin üçüncü filmi, 2012 yılında izleyicilerle buluşmuştu. Boris adlı bir mahkum, kendisini hapse atan Ajan K'den (Tommy Lee Jones) intikam almak için, hapisten kaçar ve zamanda geri dönerek tutuklanmadan öncesine döner ve Ajan K'yi öldürür. Arkadaşı Ajan J (Will Smith), bu olayı engellemek için o günlere, yani 1969'a seyahat eder. Ancak genç K (Josh Brolin), durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmektedir. Ajan J hem K'yı ikna etmek, hem de arkadaşını kurtarmak durumundadır. Columbia Pictures, başrollerinde Tommy Lee Jones ve Will Smith'in yer aldığı Men in Black serisini bir kez daha hayata geçiriyor. Serinin üçüncü filminin senaryosu, bu kez Tropic Thunder ile ünlenen senarist Etan Cohen tarafından yazıldı.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tommy Lee Jones

Emma Thompson

Will Smith

Josh Brolin

Bill Hader

David Rasche

Michael Stuhlbarg

Alice Eve

Mike Colter

Jemaine Clement

Keone Young

Michael Chernus

Clarke Thorell

Nicole Scherzinger

Cayen Martin

Adam Mucci

Tom McComas

Douglas Crosby

Woodie King Jr.

Tobias Segal

Jon Shaver

Gerritt Vandermeer

Valence Thomas

Chloe Sonnenfeld

Lanny Flaherty

Rick Baker

Joseph R. Gannascoli

Kevin Townley

Stephen Brian Jones

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Siyah Giyen Adamlar 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.