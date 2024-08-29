Siyah Giyen Adamlar 3 filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 3 filminin oyuncuları kim?
Siyah Giyen Adamlar 3 (Men in Black 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Siyah Giyen Adamlar 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Giyen Adamlar 3 filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Siyah Giyen Adamlar 3 filminin yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld oturuyor. Filmin senaristliğini Lowell Cunningham ve Etan Cohen üstleniyor. Peki, Siyah Giyen Adamlar 3 filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 3 filminin oyuncuları kim?
SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bilimkurgu ile komediyi başarılı bir şekilde birleştiren Men in Black serisinin üçüncü filmi, 2012 yılında izleyicilerle buluşmuştu. Boris adlı bir mahkum, kendisini hapse atan Ajan K'den (Tommy Lee Jones) intikam almak için, hapisten kaçar ve zamanda geri dönerek tutuklanmadan öncesine döner ve Ajan K'yi öldürür. Arkadaşı Ajan J (Will Smith), bu olayı engellemek için o günlere, yani 1969'a seyahat eder. Ancak genç K (Josh Brolin), durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmektedir. Ajan J hem K'yı ikna etmek, hem de arkadaşını kurtarmak durumundadır. Columbia Pictures, başrollerinde Tommy Lee Jones ve Will Smith'in yer aldığı Men in Black serisini bir kez daha hayata geçiriyor. Serinin üçüncü filminin senaryosu, bu kez Tropic Thunder ile ünlenen senarist Etan Cohen tarafından yazıldı.
SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tommy Lee Jones
Emma Thompson
Will Smith
Josh Brolin
Bill Hader
David Rasche
Michael Stuhlbarg
Alice Eve
Mike Colter
Jemaine Clement
Keone Young
Michael Chernus
Clarke Thorell
Nicole Scherzinger
Cayen Martin
Adam Mucci
Tom McComas
Douglas Crosby
Woodie King Jr.
Tobias Segal
Jon Shaver
Gerritt Vandermeer
Valence Thomas
Chloe Sonnenfeld
Lanny Flaherty
Rick Baker
Joseph R. Gannascoli
Kevin Townley
Stephen Brian Jones
SİYAH GİYEN ADAMLAR 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Siyah Giyen Adamlar 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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