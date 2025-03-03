Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:03

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:03

Bir Gece Masalı 24. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde neler olduğunu merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde ne oldu? Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Gece Masalı'nın 24. bölümü 4 Mart tarihinde atv ekranlarındaki yerini alacak.

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.

Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir. Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir. Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder. Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.