Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:43

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:43

Ejder Kılıcı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Daniel Lee üstleniyor. Peki, Ejder Kılıcı filminin konusu ne? Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim?

EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?

General Lucius'un önderlik ettiği Romalı bir lejyon İpek Yolu üzerinde ilerlemektedir. Amaçları Consul Crassus'un oğlu Publius'u, hain kardeşi Tiberius'tan korumaktır. General Lucius, Publius'u yanına alıp doğuya kaçırır. Lucius ve lejyonu yol üzerinde Batı Bölgesi İpek Yolu Koruma Ordusu'nun kumandanı Huo An ile savaşır. İki taraf da ihanete uğramıştır ve birbirlerine saygı duyarlar. Huo An sonunda Romalı lejyona kum fırtınasından korunmaları için sığınak verir. Lucius'un askerleri ise bunun karşılığında Huo An'ın askerlerine Vahşi Kazlar Kapısı'nı tamir etmesi için yardım edecektir. Kötücül Tiberius kalabalık ordusuyla Huo An'ın topraklarına gelir ve ondan Lucius ve Publius'u iade etmesini ister. Diğer türlü Çin topraklarını işgal edeceğini belirtir. Huo An topraklarını korumak ve üzerindeki hain damgasını temizlemek için Tiberius ile savaşacak ve bunun için de 36 farklı milletten savaşçıyı bir araya getirecektir.

EJDER KILICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

John Cusack

Adrien Brody

Lin Peng

Choi Si-won

Mika Wang

Tomer Oz

James Lee Guy

Philippe Joly

Paul Philip Clark

Xiu Qing

Tin Chiu Hung

Karena Lam

Jai Day

Brahim Achabbakhe

Lorie

Feng Shaofeng

Joel Adrian

Temur Mamisashvili

Raiden Integra

Miroslav Karel

Alfred Hsing

Sharni Vinson

Vanness Wu

Max Huang

Pierre Bourdaud

Yoo Seung-jun

Ned Bellamy

Danny Salay

Kevin Lee

Yang Xiao

Alexander Corne

Wang Taili

Harry Oram

Vander McLeod

Benny Urquidez

Alice Aoki

Paul W. He

Nana Mizuki

Daisuke Namikawa

Toshiyuki Morikawa

Kikuko Inoue

Yumiko Kobayashi

Hiroya Ishimaru

Mitsuru Miyamoto

Tomo Sakurai

Hiroshi Yanaka

EJDER KILICI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder Kılıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.