Ejder Kılıcı filminin konusu ne? Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim?
Ejder Kılıcı (Dragon Blade) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejder Kılıcı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ejder Kılıcı filminin konusu ne? Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ejder Kılıcı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Daniel Lee üstleniyor. Peki, Ejder Kılıcı filminin konusu ne? Ejder Kılıcı filminin oyuncuları kim?
EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?
General Lucius'un önderlik ettiği Romalı bir lejyon İpek Yolu üzerinde ilerlemektedir. Amaçları Consul Crassus'un oğlu Publius'u, hain kardeşi Tiberius'tan korumaktır. General Lucius, Publius'u yanına alıp doğuya kaçırır. Lucius ve lejyonu yol üzerinde Batı Bölgesi İpek Yolu Koruma Ordusu'nun kumandanı Huo An ile savaşır. İki taraf da ihanete uğramıştır ve birbirlerine saygı duyarlar. Huo An sonunda Romalı lejyona kum fırtınasından korunmaları için sığınak verir. Lucius'un askerleri ise bunun karşılığında Huo An'ın askerlerine Vahşi Kazlar Kapısı'nı tamir etmesi için yardım edecektir. Kötücül Tiberius kalabalık ordusuyla Huo An'ın topraklarına gelir ve ondan Lucius ve Publius'u iade etmesini ister. Diğer türlü Çin topraklarını işgal edeceğini belirtir. Huo An topraklarını korumak ve üzerindeki hain damgasını temizlemek için Tiberius ile savaşacak ve bunun için de 36 farklı milletten savaşçıyı bir araya getirecektir.
EJDER KILICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
John Cusack
Adrien Brody
Lin Peng
Choi Si-won
Mika Wang
Tomer Oz
James Lee Guy
Philippe Joly
Paul Philip Clark
Xiu Qing
Tin Chiu Hung
Karena Lam
Jai Day
Brahim Achabbakhe
Lorie
Feng Shaofeng
Joel Adrian
Temur Mamisashvili
Raiden Integra
Miroslav Karel
Alfred Hsing
Sharni Vinson
Vanness Wu
Max Huang
Pierre Bourdaud
Yoo Seung-jun
Ned Bellamy
Danny Salay
Kevin Lee
Yang Xiao
Alexander Corne
Wang Taili
Harry Oram
Vander McLeod
Benny Urquidez
Alice Aoki
Paul W. He
Nana Mizuki
Daisuke Namikawa
Toshiyuki Morikawa
Kikuko Inoue
Yumiko Kobayashi
Hiroya Ishimaru
Mitsuru Miyamoto
Tomo Sakurai
Hiroshi Yanaka
EJDER KILICI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejder Kılıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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