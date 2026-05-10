Daha İyi Bir Yarın filminin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mehmet Kavuk ve Emre Kavuk üstleniyor. Peki, Daha İyi Bir Yarın filminin konusu ne? Daha İyi Bir Yarın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevgilisi tarafından terk edilen Ozan, aşk acısı çekmeye başlar ve gittiği hiçbir yerde teselli bulamaz. Ozan bir gün intihar etmeye karar verir. İntihar etmek devlet kontrolünde olduğu sürece yasaldır ancak bunun istisnai tek bir şartı vardır: İntihar edecek kişiye kimse aşık olmamalı ve böyle bir başvuruda bulunmamalıdır. Ozan, Yaşam sonlandırma merkezine gittiğinde başvurusu incelenir ve ret cevabı alır. Çünkü Ozan’a Ekin isminde hiç tanımadığı bir kadın aşıktır. Ozan bu yüzden ölemiyordur. Tek çaresi Ekin isimli bu kızı bulup onu aşkından vazgeçirmesidir.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Doğandemir

Yağızcan Konyalı

Nur Fettahoğlu

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Daha İyi Bir Yarın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.