Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:07

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:07

Denizde Dehşet 2 filminin yönetmen koltuğunda Johannes Roberts oturuyor. Filmin senaristliğini Johannes Roberts ve Ernest Riera üstleniyor. Peki, Denizde Dehşet 2 filminin konusu ne? Denizde Dehşet 2 filminin oyuncuları kim?

DENİZDE DEHŞET 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mia deneyimi olmamasına rağmen üvey kardeşi Sasha’nın dalış teklifini kabul eder. Suyun altında kalmış antik Maya harabelerinde gerçekleşecek bu dalışa, arkadaşları Alexa ve Sasha’da dahil olur. Fakat bu tekinsiz mağara sisteminin içinde çok gelişmiş bir avcı yaşamaktadır. Yapacakları tek bir yanlış, son yanlışları olabilir. Kapana kısılmış şekilde suyun altında kalmışken, ekibin yapabileceği tek şey canla başla bu avcıya karşı savaşmaktır.

DENİZDE DEHŞET 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nia Long

John Corbett

Sophie Nélisse

Brec Bassinger

Brianne Tju

DENİZDE DEHŞET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Denizde Dehşet 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.