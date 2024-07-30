İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi filminin oyuncuları kim?
İkizler Projesi (Gemini Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İkizler Projesi filminin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Filmin senaristliğini David Benioff, Jonathan Hensleigh, Darren Lemke ve Stephen J. Rivele üstleniyor. Peki, İkizler Projesi filminin konusu ne? İkizler Projesi filminin oyuncuları kim?
İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yenilikçi bir aksiyon filmi olan "İkizler Projesi"nde Will Smith, her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ı canlandıracak. Filmin yönetmeniyse Oscar ödüllü Ang Lee. Filmin senaryosundaysa "Game of Thrones"un yaratıcılarından olan David Benioff'un imzası bulunuyor.
İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith
Mary Elizabeth Winstead
Clive Owen
Benedict Wong
Linda Emond
Theodora Miranne
Kenny Sheard
Tim Connolly
David Shaeffer
İKİZLER PROJESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İkizler Projesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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