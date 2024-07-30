Katilin Yüzü filminin konusu ne? Katilin Yüzü filminin oyuncuları kim?

Katilin Yüzü (Faces in the Crowd) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katilin Yüzü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katilin Yüzü filminin konusu ne? Katilin Yüzü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:57
Katilin Yüzü filminin konusu ne? Katilin Yüzü filminin oyuncuları kim?
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Katilin Yüzü filminin yönetmen koltuğunda Julien Magnat oturuyor. Filmin senaristliğini Julien Magnat ve Kelly Smith üstleniyor. Peki, Katilin Yüzü filminin konusu ne? Katilin Yüzü filminin oyuncuları kim? 

AJAN STRATTON FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir seri katilin saldırısından güç bela kurtulan bir kadının gözlerini hastanede açmasıyla başlayacak filmde, Jovovich prosopagnosia (yüzleri tanıyamama) adı verilen bir bozukluğa yakalanacak ve hayata yeniden tutunmaya çalışacak. Geride tanık bırakmış istemeyen katil ise her geçen gün ona biraz daha yaklaşacak.

AJAN STRATTON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marianne Faithfull

Julian McMahon

Sarah Wayne Callies

Milla Jovovich

Sandrine Holt

Valentina Vargas

Nels Lennarson

David Ingram

Michael Shanks

AJAN STRATTON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katilin Yüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


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