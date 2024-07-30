Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim?
Sonsuz Kaçış (The Getaway) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sonsuz Kaçış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sonsuz Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Sam Peckinpah oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Thompson ve Walter Hill üstleniyor. Peki, Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim?
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kısa bir süre önce serbest bırakılan tecrübeli hırsız Carter "Doc" McCoy (Steve McQueen) ve eşi Carol (Ali MacGraw) rezalet olan bir soygundan elde ettikleri ganimetlerle kaçar.
Kanundan, aynı zamanda kendilerine takık gruptan ve bir suç patronunun cani takımından kaçarken tek amaç vardır; yapılan son soygundan başarıyla çıkmak.
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steve McQueen - Doc Mccoy
Slim Pickens - Cowboy
Ben Johnson - Jack Beynon
Ali MacGraw - Carol Mccoy
Richard Bright - The Thief
Bo Hopkins - Frank Jackson
Dub Taylor - Laughlin
Al Lettieri - Rudy Butler
Roy Jenson - Cully
Jack Dodson - Harold Clinton
Sally Struthers - Fran Clinton
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sonsuz Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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