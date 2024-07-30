Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:34

Sonsuz Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Sam Peckinpah oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Thompson ve Walter Hill üstleniyor. Peki, Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim?

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kısa bir süre önce serbest bırakılan tecrübeli hırsız Carter "Doc" McCoy (Steve McQueen) ve eşi Carol (Ali MacGraw) rezalet olan bir soygundan elde ettikleri ganimetlerle kaçar.

Kanundan, aynı zamanda kendilerine takık gruptan ve bir suç patronunun cani takımından kaçarken tek amaç vardır; yapılan son soygundan başarıyla çıkmak.

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steve McQueen - Doc Mccoy

Slim Pickens - Cowboy

Ben Johnson - Jack Beynon

Ali MacGraw - Carol Mccoy

Richard Bright - The Thief

Bo Hopkins - Frank Jackson

Dub Taylor - Laughlin

Al Lettieri - Rudy Butler

Roy Jenson - Cully

Jack Dodson - Harold Clinton

Sally Struthers - Fran Clinton

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.