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Direkt Temas filminin konusu ne? Direkt Temas filminin oyuncuları kim?

Direkt Temas filminin konusu ne? Direkt Temas filminin oyuncuları kim?

30.05.2025 20:41:00
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Haber Merkezi
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Direkt Temas filminin konusu ne? Direkt Temas filminin oyuncuları kim?

Direkt Temas (Direct Contact) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Direkt Temas filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Direkt Temas filminin konusu ne? Direkt Temas filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Direkt Temas filminin yönetmen koltuğunda Danny Lerner oturuyor. Filmin senaristliğini Danny Lerner, Les Weldon üstleniyor. Peki, Direkt Temas filminin konusu ne? Direkt Temas filminin oyuncuları kim? 

DİREKT TEMAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Mike Riggins bir tutukludur eski ABD kuvvetlerinde Doğu Avrupada aktif olarak çalışıyordu.Şimdi ise amerikalı bir kadın olan Ana Gale'i acımasız bir savaş ağası kaçırmıştır görevi onu kurtarmaktır.Ama daha sonra bu kaçırılma hikayesinin bir aldatmaca olduğunu farkeder.

DİREKT TEMAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolph Lundgren

Bashar Rahal

Raicho Vasilev

James Chalke

Marianne Stanicheva

Mike Straub

Teodor Tsolov

Gina May

DİREKT TEMAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Direkt Temas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.

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