Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın yönetmenliğini üstlendiği Doğanın Kanunu dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, tamamen farklı dünyalardan gelen Yaman ve Doğa’nın, yıllar önce felaketle sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından yollarının yeniden kesişmesini konu alıyor. Hayata bakışları ve karakterleri birbirine tamamen zıt olan ikilinin çatışmalı ilişkisi, zamanla kaderin yön verdiği güçlü bir bağa dönüşecek.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

Onur Berk Arslanoğlu

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Doğanın Kanunu, 10 Haziran’dan itibaren çarşamba akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.