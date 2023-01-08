Doktor Civanım filminin konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Civanım filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 10:04

Güncelleme: 08.01.2023 - 10:04

Doktor Civanım, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Safa Önal ve Memduh Ün'ün üstlendiği, 1983 yapımlı bir komedi filmidir.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Bahar Öztan

Ayşen Gruda

Ali Şen

İhsan Yüce

Yadigar Ejder

Reha Yurdakul

Muadelet Tibet

Celal Yonat

Sırrı Elitaş

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de gerçekleştirilmiştir.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Doktor Civanım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.