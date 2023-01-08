Doktor Civanım filminin konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Civanım filmi nerede çekildi?
1983 yılında vizyona giren Doktor Civanım filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Doktor Civanım filminin konusu ne? Doktor Civanım filminin oyuncuları kim? Doktor Civanım filmi nerede çekildi? Doktor Civanım filminin IMDb puanı kaç?
Doktor Civanım, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Safa Önal ve Memduh Ün'ün üstlendiği, 1983 yapımlı bir komedi filmidir.
DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.
DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Bahar Öztan
Ayşen Gruda
Ali Şen
İhsan Yüce
Yadigar Ejder
Reha Yurdakul
Muadelet Tibet
Celal Yonat
Sırrı Elitaş
DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de gerçekleştirilmiştir.
DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Doktor Civanım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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