Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:12

Güncelleme: 24.11.2024 - 17:12

Eleştirel Düşünme filminin yönetmen koltuğunda John Leguizamo oturuyor. Filmin senaristliğini Dito Montiel üstleniyor. Peki, Eleştirel Düşünme filminin konusu ne? Eleştirel Düşünme filminin oyuncuları kim?

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN KONUSU NE?

Critical Thinking, ABD Ulusal Satranç Şampiyonası'nı kazanan lise satranç takımının hikayesini konu ediyor. Miami’de zor koşullarda yaşayan beş genç, kendilerine ilham olan öğretmenlerinin desteğiyle Ulusal Satranç Şampiyonası’na girmeye karar verir. Öğretmen Mario Martinez, öğrencilerinin turnuvayı kazanabilmesi için elinden geleni yapar. Gençler, Mario’nun verdiği güçle olasılıklara meydan okuyup, karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Leguizamo - Mario Martinez

Rachel Bay Jones - Principal Kestel

Michael K. Williams - Mr. Roundtree

Jorge Lendeborg Jr. - Ito Paniagua

Angel Bismark Curiel - Rodelay Medina

Will Hochman - Gil Luna

Zora Casebere - Chanayah

Ramses Jimenez - Andre Lamar

Todd Allen Durkin - Detective Ransone

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.