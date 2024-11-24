Eleştirel Düşünme filminin konusu ne? Eleştirel Düşünme filminin oyuncuları kim?
Eleştirel Düşünme (Critical Thinking) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eleştirel Düşünme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Eleştirel Düşünme filminin konusu ne? Eleştirel Düşünme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Eleştirel Düşünme filminin yönetmen koltuğunda John Leguizamo oturuyor. Filmin senaristliğini Dito Montiel üstleniyor. Peki, Eleştirel Düşünme filminin konusu ne? Eleştirel Düşünme filminin oyuncuları kim?
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN KONUSU NE?
Critical Thinking, ABD Ulusal Satranç Şampiyonası'nı kazanan lise satranç takımının hikayesini konu ediyor. Miami’de zor koşullarda yaşayan beş genç, kendilerine ilham olan öğretmenlerinin desteğiyle Ulusal Satranç Şampiyonası’na girmeye karar verir. Öğretmen Mario Martinez, öğrencilerinin turnuvayı kazanabilmesi için elinden geleni yapar. Gençler, Mario’nun verdiği güçle olasılıklara meydan okuyup, karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Leguizamo - Mario Martinez
Rachel Bay Jones - Principal Kestel
Michael K. Williams - Mr. Roundtree
Jorge Lendeborg Jr. - Ito Paniagua
Angel Bismark Curiel - Rodelay Medina
Will Hochman - Gil Luna
Zora Casebere - Chanayah
Ramses Jimenez - Andre Lamar
Todd Allen Durkin - Detective Ransone
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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