TV yayın akışı 1 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2023 Salı, 09:59
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>1 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 4: Final</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ip Man 4: Final

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda </p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda 

04:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Buz Devri</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:25 Vermem Seni Ellere </p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Buz Devri

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:25 Vermem Seni Ellere 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kılıç Savaşları</p> <p>02:15 Kılıç Savaşları</p> <p>04:00 Kadifeden Kesesi</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kılıç Savaşları

02:15 Kılıç Savaşları

04:00 Kadifeden Kesesi

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Ip Man 4: Final</p> <p>22:15 İyi Olan Kazansın</p> <p>00:15 Ip Man 4: Final</p> <p>02:30 İyi Olan Kazansın</p> <p>04:20 Kiralık Aşk</p> <p>05:50 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Ip Man 4: Final

22:15 İyi Olan Kazansın

00:15 Ip Man 4: Final

02:30 İyi Olan Kazansın

04:20 Kiralık Aşk

05:50 Sefirin Kızı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:30 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:05 Seksenler</p> <p>16:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>02:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:20 Şehirden Uzakta </p> <p>05:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:30 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

02:10 Diriliş Ertuğrul

04:20 Şehirden Uzakta 

05:10 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:00 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>01:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>03:45 Kısmet</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:00 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

01:30 Eşim Benzerim Yok

03:45 Kısmet

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:10 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Veda Mektubu</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>23:45 Veda Mektubu</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Veda Mektubu

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

23:45 Veda Mektubu

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

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