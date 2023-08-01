TV yayın akışı 1 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ip Man 4: Final
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Buz Devri
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:25 Vermem Seni Ellere
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kılıç Savaşları
02:15 Kılıç Savaşları
04:00 Kadifeden Kesesi
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Ip Man 4: Final
22:15 İyi Olan Kazansın
00:15 Ip Man 4: Final
02:30 İyi Olan Kazansın
04:20 Kiralık Aşk
05:50 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:30 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
02:10 Diriliş Ertuğrul
04:20 Şehirden Uzakta
05:10 Seksenler
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:00 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
01:30 Eşim Benzerim Yok
03:45 Kısmet
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
23:45 Veda Mektubu
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
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