TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
1 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Baskın 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: "Gönül Dağı 23.00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13: İstiklal Marşı
06:15: Şehrime Hoş Geldiniz
07:10: Beni Böyle Sev
09:15: Yedi Numara
10:15: Hayallerinin Peşinde
11:40: Yaşam Başka Yerde
12:00: Yerli Dizi
15:00: Yerli Dizi
17:50: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00: Ana Haber
20:00: Gönül Dağı
00:15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00: Küçük Ağa
08:30: Konuştukça
09:45: Magazin D Cumartesi
13:00: Arda'nın Mutfağı
14:00: Yerli Dizi
16:00: Yerli Dizi
18:30: Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00: Annem Ankara
02:00: Siyah Beyaz Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45: Süper 1 Takım
08:00: Türkiye'nin Doktorları
09:00: Oynat Bakalım
10:00: Gazete Magazin
13:00: Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30: Survivor Panorama
20:00: Survivor All Star - Gönüllüler
00:15: Survivor Ekstra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00: Sandık Kokusu
10:00: Cumartesi Sürprizi
13:00: Bahar
15:30: Siyah Kalp
18:25: Hafta Sonu Ana Haber
20:00: Güldür Güldür Show
23:45: Bahar
02:00: Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30: Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30: Çalar Saat Hafta Sonu
11:15: Ekonomi Arası
11:20: Memet Özer İle Mutfakta
12:30: Kamera Arakası
13:00: Leyla:Hayat...Aşk...Adalet…
16:15: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00: Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00: Kızıl Goncalar
23:00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
01:45: Hudutsuz Sevda
ATV YAYIN AKIŞI
07:30: ATV'de Hafta Sonu
10:00: Zembilli
13:00: Bir Gece Masalı
16:00: Başka Bir Gün
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Can Borcu
00:20: Zembilli
03:00: Başka Bir Gün
05:30: Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00: Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile
08:15: Sağlık - Yeni Sezon: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00: Yerli Film: Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
11:00: Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sen Ağlama İstanbul
16:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler
19:00: Star Haber
20:00: Yabancı Film: Baskın 2
23:00: Yerli Film: Neşeli Hayat
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