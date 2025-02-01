TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 09:14
TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:  Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Baskın 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: "Gönül Dağı 23.00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13: İstiklal Marşı

06:15: Şehrime Hoş Geldiniz

07:10: Beni Böyle Sev

09:15: Yedi Numara

10:15: Hayallerinin Peşinde

11:40: Yaşam Başka Yerde

12:00: Yerli Dizi

15:00: Yerli Dizi

17:50: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00: Ana Haber

20:00: Gönül Dağı

00:15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00: Küçük Ağa

08:30: Konuştukça

09:45: Magazin D Cumartesi

13:00: Arda'nın Mutfağı

14:00: Yerli Dizi

16:00: Yerli Dizi

18:30: Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00: Annem Ankara

02:00: Siyah Beyaz Aşk

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45: Süper 1 Takım

08:00: Türkiye'nin Doktorları

09:00: Oynat Bakalım

10:00: Gazete Magazin

13:00: Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30: Survivor Panorama 

20:00: Survivor All Star - Gönüllüler 

00:15: Survivor Ekstra 

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00: Sandık Kokusu

10:00: Cumartesi Sürprizi

13:00: Bahar

15:30: Siyah Kalp

18:25: Hafta Sonu Ana Haber

20:00: Güldür Güldür Show

23:45: Bahar

02:00: Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30: Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30: Çalar Saat Hafta Sonu

11:15: Ekonomi Arası

11:20: Memet Özer İle Mutfakta

12:30: Kamera Arakası

13:00: Leyla:Hayat...Aşk...Adalet…

16:15: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00: Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00: Kızıl Goncalar

23:00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

01:45: Hudutsuz Sevda

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30: ATV'de Hafta Sonu

10:00: Zembilli

13:00: Bir Gece Masalı

16:00: Başka Bir Gün

19:00: ATV Ana Haber

20:00: Can Borcu

00:20: Zembilli

03:00: Başka Bir Gün

05:30: Hercai

TV yayın akışı 1 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00: Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile

08:15: Sağlık - Yeni Sezon: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00: Yerli Film: Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

11:00: Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sen Ağlama İstanbul

16:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler

19:00: Star Haber

20:00: Yabancı Film: Baskın 2

23:00: Yerli Film: Neşeli Hayat

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