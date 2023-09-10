TV yayın akışı 10 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2023 Pazar, 09:40
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,  10 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakar Şakir</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,  10 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakar Şakir

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>22:45 Sahtekar İikili</p> <p>01:00 Sahtekar İikili</p> <p>04:00 Yüksek Sosyete</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Sahtekar İikili

01:00 Sahtekar İikili

04:00 Yüksek Sosyete

04:30 Türk Müziği

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

Player Alanı
<p><strong>TRT YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Beni Böyle Sev</p> <p>08:55 Alparslan Büyük Selçuklu</p> <p>12:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:15 Büyük Balık</p> <p>01:40 Benim Güzel Ailem</p> <p>04:10 Alparslan Büyük Selçuklu</p>

TRT YAYIN AKIŞI

06:25 Beni Böyle Sev

08:55 Alparslan Büyük Selçuklu

12:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:15 Büyük Balık

01:40 Benim Güzel Ailem

04:10 Alparslan Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Yalan Dolan</p> <p>11:15 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>12:05 Kardeşlerim</p> <p>15:40 Safir</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>23:00 Safir</p> <p>03:20 Aldatmak</p> <p>05:40 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Yalan Dolan

11:15 Akıncı Çizgi Dizi

12:05 Kardeşlerim

15:40 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

23:00 Safir

03:20 Aldatmak

05:40 Kalp Yarası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Ruhun Duymaz</p> <p>13:00 Adım Farah</p> <p>16:00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik</p> <p>22:15 Ruhun Duymaz</p> <p>01:15 Recep İvedik</p> <p>03:00 Senden Daha Güzel</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:15 Ruhun Duymaz

01:15 Recep İvedik

03:00 Senden Daha Güzel

04:30 Aşk Yeniden

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Güçlü Kahraman</p> <p>14:45 Şaşkın Damat</p> <p>16:15 Güler Misin Ağlar Mısın?</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sakar Şakir</p> <p>21:45 En Büyük Şaban</p> <p>23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle</p> <p>01.:45 Sakar Şakir</p> <p>02:45 En Büyük Şaban</p> <p>04:15 Şaşkın Damat</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Güçlü Kahraman

14:45 Şaşkın Damat

16:15 Güler Misin Ağlar Mısın?

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 En Büyük Şaban

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

01.:45 Sakar Şakir

02:45 En Büyük Şaban

04:15 Şaşkın Damat

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Baht Oyunu</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Dilek Taşı</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dilek Taşı</p> <p>22:40 Belalı Tanık 2</p> <p>01:15 Belalı Tanık 2</p> <p>03:00 Cemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Dilek Taşı

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:40 Belalı Tanık 2

01:15 Belalı Tanık 2

03:00 Cemberimde Gül Oya

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

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