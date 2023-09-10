TV yayın akışı 10 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Sahtekar İikili
01:00 Sahtekar İikili
04:00 Yüksek Sosyete
04:30 Türk Müziği
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT YAYIN AKIŞI
06:25 Beni Böyle Sev
08:55 Alparslan Büyük Selçuklu
12:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:15 Büyük Balık
01:40 Benim Güzel Ailem
04:10 Alparslan Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Yalan Dolan
11:15 Akıncı Çizgi Dizi
12:05 Kardeşlerim
15:40 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
23:00 Safir
03:20 Aldatmak
05:40 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Ruhun Duymaz
01:15 Recep İvedik
03:00 Senden Daha Güzel
04:30 Aşk Yeniden
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Şaşkın Damat
16:15 Güler Misin Ağlar Mısın?
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 En Büyük Şaban
23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle
01.:45 Sakar Şakir
02:45 En Büyük Şaban
04:15 Şaşkın Damat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Dilek Taşı
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:40 Belalı Tanık 2
01:15 Belalı Tanık 2
03:00 Cemberimde Gül Oya
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
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