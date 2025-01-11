TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2025 Cumartesi, 09:03
TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Mısır Tanrıları 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Can Borcu 20:00 

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İnatçı

15:00 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Cımbız Ali

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Uzak Şehir

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

05:45 Müzik Arası

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:15 Zembilli

02:00 Aldatmak

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Gamonya Hayaller Ülkesi

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12.00 Sahipsizler

16.30 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Mısır Tanrıları

22.45 Sen Ağlama İstanbul

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer ile Mutfakta

12.30 Kamera Arkası

13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yabani

23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Yeditepe İstanbul

10.00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.00 Lingo Türkiye

14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV rehberi trt TV 8

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