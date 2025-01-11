TV yayın akışı 11 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
11 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Mısır Tanrıları 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İnatçı
15:00 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Cımbız Ali
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
05:45 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:15 Zembilli
02:00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Gamonya Hayaller Ülkesi
11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12.00 Sahipsizler
16.30 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Mısır Tanrıları
22.45 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer ile Mutfakta
12.30 Kamera Arkası
13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Yeditepe İstanbul
10.00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Lingo Türkiye
14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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