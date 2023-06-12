TV yayın akışı 12 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2023 Pazartesi, 10:10
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 5</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Yarı Final</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Jumanji: Yeni Seviye</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 5

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Yarı Final

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Jumanji: Yeni Seviye

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 5</p> <p>22:30 Yasak Elma</p> <p>02:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>05:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5

22:30 Yasak Elma

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Ömer</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:15 Çöp Adam</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Çöp Adam

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>22:30 Maviye Sürgün</p> <p>00:45 Güzel Günler</p> <p>03:15 Adam ve Çocuk</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Maviye Sürgün

00:45 Güzel Günler

03:15 Adam ve Çocuk

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Jumanji: Yeni Seviye</p> <p>22:20 Charlie'nin Melekleri</p> <p>00:35 Ateş Kuşları</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye

22:20 Charlie'nin Melekleri

00:35 Ateş Kuşları

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Kalk Gidelim</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:00 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:15 Al Sancak</p> <p>02:35 Kalk Gidelim</p> <p>04:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Al Sancak

02:35 Kalk Gidelim

04:15 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023 Yarı Final</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Dizi</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yarı Final

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Dizi

05:30 Canım Annem

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