TV yayın akışı 14 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 14 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 14 Ekim Cuma Cuma günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalnız Kurt
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
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