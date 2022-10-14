TV yayın akışı 14 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 12:47
<p>TV yayın akışı 14 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?</p> <p>Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 14 Ekim Cuma Cuma günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI   20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Yalnız Kurt</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Güldür Güldür Show</p>

TV yayın akışı 14 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın son iş günü cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 14 Ekim Cuma Cuma günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI   20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Yalnız Kurt

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Güldür Güldür Show

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Aşk ve Umut</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 O Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00  Fatih Savaş ile sabah sohbetleri</p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Bir Peri Masalı</p> <p>04:00 Senden Daha Güzel</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00  Fatih Savaş ile sabah sohbetleri

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Bir Peri Masalı

04:00 Senden Daha Güzel

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Gecenin Uucunda</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Gecenin Uucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Uucunda

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Gecenin Uucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Gecenin Ucunda

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Gecenin Uucunda</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Gecenin Uucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Uucunda

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Gecenin Uucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Gecenin Ucunda

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 NR1 Video Müzik Ödülleri Programı</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 NR1 Video Müzik Ödülleri Programı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yalnız Kurt</p> <p>23:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

23:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:05 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden UZakta</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:50 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 TRT1</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>23:40 3’Te 3</p> <p>01:20 Kasaba Doktoru</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden UZakta

13:15 Yeşil Deniz

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 TRT1

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:40 3’Te 3

01:20 Kasaba Doktoru

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