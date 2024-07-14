TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Temmuz Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Elimiz Mahkum
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Armageddon
23:00 Sakra
01:45 Sakra
03:45 Güneşi Beklerken
05:00 5N1K
05:30 Çatı Katı Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Dünya Güzellerim Tatilde
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Güldür Güldür Show
00:30 13 Dakika
02:15 13 Dakika
03:45 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Ankara'nın Dikmeni
13:35 Alan
16:35 Örümcek Adam: Evden Uzakta
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Alan
03:00 Kaçak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
10:30 Dolunay
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yeni Gelin
02:00 Dolunay
03:30 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Batılı Adam
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:30 Beni Böyle Sev
06.15 Yedi Numara
07.00 Yeditepe İstanbul
08.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
16.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması
01.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
04.10 Beni Böyle Sev
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hadi be Oğlum
22:15 Kirli Sepeti
01:00 Hadi be Oğlum
03:15 Yasak Elma
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