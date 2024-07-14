TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Temmuz Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2024 Pazar, 09:38
TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Elimiz Mahkum

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Armageddon

23:00 Sakra

01:45 Sakra

03:45 Güneşi Beklerken

05:00 5N1K

05:30 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Dünya Güzellerim Tatilde

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Güldür Güldür Show

00:30 13 Dakika

02:15 13 Dakika

03:45 Arıza

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Ankara'nın Dikmeni

13:35 Alan

16:35 Örümcek Adam: Evden Uzakta

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Alan

03:00 Kaçak

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

10:30 Dolunay

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yeni Gelin

02:00 Dolunay

03:30 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Batılı Adam

15:00 Gazete Magazin Yaz 

20:00 MasterChef Türkiye 

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:30 Beni Böyle Sev

06.15 Yedi Numara

07.00 Yeditepe İstanbul

08.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

16.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması 

01.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

04.10 Beni Böyle Sev

TV yayın akışı 14 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Hadi be Oğlum

22:15 Kirli Sepeti

01:00 Hadi be Oğlum

03:15 Yasak Elma

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