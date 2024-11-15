TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Kasım Cuma günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2024 Cuma, 09:35
TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Kara Ağaç Destanı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kalpazan

03:00 Deha

05:00 Siyah Kalp

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Uzak Şehir

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

23:30 Orta Sayfa

01:15 Yabani

04:00 Gizli Bahçe

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sahipsizler

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Baba Ocağı

06:00 Söz

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 15 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Seksenler

14:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Fenerbahçe-Zenit | Hazırlık Karşılaşması

22:00 Kara Ağaç Destanı

00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Masumlar Apartmanı

05:00 Lingo Türkiye

TV rehberi trt TV 8

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