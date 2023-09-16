TV yayın akışı 16 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2023 Cumartesi, 07:00
<p><strong>Pazar</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 16 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kod Adı: Angel</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kod Adı: Angel

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:45 Çemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Bambaşka Biri</p> <p>14:15 Recep İvedik 4</p> <p>16.30 Yabani</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>23:30 Yabani</p> <p>02:15 Bambaşka Biri</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Bambaşka Biri

14:15 Recep İvedik 4

16.30 Yabani

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

23:30 Yabani

02:15 Bambaşka Biri

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım</p> <p>14:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım</p> <p>04:15 Son Hıçkırık</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

04:15 Son Hıçkırık

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:45 En Güzel Bölüm</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Çöp Adam</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>18:15 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Kod Adı: Angel</p> <p>22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Kod Adı: Angel</p> <p>02:30 Kiralık Aşk</p> <p>04:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Çöp Adam

14:00 Ömer

18:15 Hafta Sonu Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Kod Adı: Angel

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>10:30 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Yedi Silahşörler</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:00 Sinema</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yedi Silahşörler

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:50 Kalp Yarası</p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga</p> <p>11:45 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>12:20 Safir</p> <p>15:25 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>05:50 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:50 Kalp Yarası

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga

11:45 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Safir

15:25 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Kalp Yarası

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:20 Beni Böyle Sev</p> <p>09:45 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:05 Gönül Dağı</p> <p>14:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi </p> <p>01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>03:10 Kendi Düşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:20 Beni Böyle Sev

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:05 Gönül Dağı

14:30 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

03:10 Kendi Düşen Ağlamaz

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