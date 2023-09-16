TV yayın akışı 16 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kod Adı: Angel
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dilek Taşı
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Bambaşka Biri
14:15 Recep İvedik 4
16.30 Yabani
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
23:30 Yabani
02:15 Bambaşka Biri
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
04:15 Son Hıçkırık
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Çöp Adam
14:00 Ömer
18:15 Hafta Sonu Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Kod Adı: Angel
02:30 Kiralık Aşk
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yedi Silahşörler
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
06:50 Kalp Yarası
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga
11:45 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Safir
15:25 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:50 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:20 Beni Böyle Sev
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:05 Gönül Dağı
14:30 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
03:10 Kendi Düşen Ağlamaz
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