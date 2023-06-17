TV yayın akışı 17 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kısmet
14:30 Kapımdaki Dedektif
14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
09:00 Yüz Yıllık Mucize
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deli Aşk
22:15 Pek Yakında
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Ustalar Alemi
20:00 MasterChef Türkiye All Star
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Dev Primat Canavara Karşı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kadifeden Kesesi
16:00 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Çalgı Çengi: İkimiz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Ateş Kuşları
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke
22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
00:30 Venom: Zehirli Öfke
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Ege’nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek 04.17
11:40 Yürek Çıkmazı
14:40 Teşkilat
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
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