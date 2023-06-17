TV yayın akışı 17 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2023 Cumartesi, 12:24
<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…</span></p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Çalar Saat Hafta sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 Ekonomi Arası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:20 Kamera Arkası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Kısmet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:30 Kapımdaki Dedektif</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Taçsız Prenses</span></p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kısmet

14:30 Kapımdaki Dedektif

14:45 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi 

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Söz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Yüz Yıllık Mucize</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Ömer</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Çöp Adam</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Deli Aşk </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">22:15 Pek Yakında</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deli Aşk 

22:15 Pek Yakında

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:15 Süper Bir Takım</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 Türkiye’nin Doktorları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Kırmızı Oda</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Gazete Magazin</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:15 MasterChef Türkiye All Star</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Ustalar Alemi </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 MasterChef Türkiye All Star</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Ustalar Alemi 

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">KANAL D YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yabancı Damat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Konuştukça</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Magazin D Cumartesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Arda’nın Mutfağı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Üç Kız Kardeş</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:15 Veda Mektubu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Şarkılar Bizi Söyler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:30 Dev Primat Canavara Karşı</span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Dev Primat Canavara Karşı

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Cumartesi Sürprizi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:30 Kadifeden Kesesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Maviye Sürgün</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:25 Hafta Sonu Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Güldür Güldür Show</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">23:30 Çalgı Çengi: İkimiz</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kadifeden Kesesi

16:00 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Çalgı Çengi: İkimiz

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 ATV’de Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Akıncı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:20 Akıncı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:00 Ateş Kuşları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Kardeşlerim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Venom: Zehirli Öfke </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:30 Venom: Zehirli Öfke</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Ateş Kuşları

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke 

22:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın 

00:30 Venom: Zehirli Öfke

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TRT 1 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:25 Ege’nin Hamsisi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:50 Hayallerinin Peşinde</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:50 Tek Yürek 04.17</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:40 Yürek Çıkmazı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:40 Teşkilat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:00 Biraz Kül Biraz Duman</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Gönül Dağı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Ege’nin Hamsisi

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:50 Tek Yürek 04.17

11:40 Yürek Çıkmazı

14:40 Teşkilat

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

dizi Film yayın akışı

En Çok Okunan Haberler