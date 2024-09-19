TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Eylül günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:15 Siyah Kalp
02:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:20 Safir
03:00 Tatar Ramazan
05:00 Benim İçin Üzülme
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:20 Taş Kağıt Makas
02:15 Güneşi Beklerken
05:00 Kiralık Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:20 Kara Ağaç Destanı
18:40 İddiaların Aksine
18:45 Ana Haber
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları "Feyenoord-Bayer Leverkusen"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Monaco-Barcelona"
00:10 3'Te 3
01:30 Kara Ağaç Destanı
04:30 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kendi Yolunda (Yerli Sinema)
22:30 Kötü Kan
01:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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