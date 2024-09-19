TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:20 Taş Kağıt Makas

02:15 Güneşi Beklerken

05:00 Kiralık Aşk