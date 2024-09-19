TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 09:37
TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:15 Siyah Kalp

02:15 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Kardeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

00:20 Safir

03:00 Tatar Ramazan

05:00 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:20 Taş Kağıt Makas

02:15 Güneşi Beklerken

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:20 Kara Ağaç Destanı

18:40 İddiaların Aksine

18:45 Ana Haber

19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları "Feyenoord-Bayer Leverkusen"

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Monaco-Barcelona"

00:10 3'Te 3

01:30 Kara Ağaç Destanı

04:30 Seksenler

TV yayın akışı 19 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kendi Yolunda (Yerli Sinema)

22:30 Kötü Kan

01:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

04:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV rehberi trt TV 8

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