TV yayın akışı 21 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 2012
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 6
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Kısmet
01:00 Recep İvedik 6
03:15 Yasak Elma
02:30 Tetikçinin Oğlu
05:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 2012
23:15 2012
02:15 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Görümce
22:30 Görümce
00:30 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Atla Gel Şaban
00:15 Maviye Sürgün
02:45 Atla Gel Şaban
04:15 Feryat
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
23:00 Bas Gaza
00:55 Üvey Anne
03:55 Mutfak Bahane
05:55 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:40 Seksenler
16:15 Diriliş "Ertuğrul"
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
04:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
04:50 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
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