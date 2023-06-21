TV yayın akışı 21 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2023 Çarşamba, 10:14
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 2012 </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 6</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Görümce</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 2012 

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 6

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Görümce

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 6</p> <p>22:30 Kısmet</p> <p>01:00 Recep İvedik 6</p> <p>03:15 Yasak Elma</p> <p>02:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>05:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Kısmet

01:00 Recep İvedik 6

03:15 Yasak Elma

02:30 Tetikçinin Oğlu

05:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 2012 </p> <p>23:15 2012 </p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 2012 

23:15 2012 

02:15 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Görümce</p> <p>22:30 Görümce</p> <p>00:30 Çöp Adam</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Görümce

22:30 Görümce

00:30 Çöp Adam

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor</p> <p>22:15 Atla Gel Şaban</p> <p>00:15 Maviye Sürgün</p> <p>02:45 Atla Gel Şaban</p> <p>04:15 Feryat</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Atla Gel Şaban

00:15 Maviye Sürgün

02:45 Atla Gel Şaban

04:15 Feryat

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>23:00 Bas Gaza</p> <p>00:55 Üvey Anne</p> <p>03:55 Mutfak Bahane</p> <p>05:55 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:00 Bas Gaza

00:55 Üvey Anne

03:55 Mutfak Bahane

05:55 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:40 Seksenler</p> <p>16:15 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>04:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>04:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:40 Seksenler

16:15 Diriliş "Ertuğrul"

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

04:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

04:50 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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