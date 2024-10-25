TV yayın akışı 25 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim günü tv yayın akışı...
25 Ekim Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Gizli Bahçe 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Power Rangers 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Gizli Bahçe
23.30 Orta Sayfa
01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Bahar
05:00 Deha
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yalan
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner olmak ister?
00: 20 Karadut
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.50 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
23.55 Kudus Fatihi Selahaddin Eyyubi
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