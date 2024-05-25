TV yayın akışı 25 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Mayıs Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Mayıs Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
03:00 Bahar
04:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Yarası
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:20 Aquaman (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Arka Sokaklar
00:30 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Kirli Sepeti
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:15 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
04:15 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:33 Beni Böyle Sev
08:20 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:30 Yaşam Başka Yerde
09:50 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:50 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:00 Hayallerinin Peşinde
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