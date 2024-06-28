TV yayın akışı 26 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Haziran Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran Cuma TV rehberi...
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
21:45 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)
23:30 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
01:15 Ölüm Gecesi (Yabancı Sinema)
02:10 Yavru İle Katip
03:45 Ramo
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İstila: Zamanın Sonu (Yabancı Sinema)
22:35 Joker (Yabancı Sinema)
00:55 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
02:40 Destan
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Müstakbel Damat (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:15 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:20 Kara Tahta
09:20 Kasaba Doktoru
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
22:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
00:35 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
02:20 Gönül Dağı
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