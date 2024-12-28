TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2024 Cumartesi, 09:17
TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

8.30 Konuştukça

9.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın mutfağı

14.00 İnci Taneleri

16.00 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Yalan

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

8.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer ile Mutfakta

12.30 Kamera Arkası

13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber

20.00 Yabani

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

9.00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12.00 Sahipsizler

14.30 Sen Ağlama İstanbul

16.30 Dizi Tekrarı

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

8.00 Bahar

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Beş Milyoncuk Verir Misin?

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım Program

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm Program

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.15 Beni Böyle Sev

07.10 Yedi Numara

08.00 Yeditepe İstanbul

08.55 Yaşam Başka Yerde

09.15 Yabancı Sinema 

11.40 Kod Adı Kırlangıç

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv’de Hafta Sonu

10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 20 Can Borcu

13: 40 Uluslararası / Yabancı Sinema

16: 00 Can Borcu

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Can Borcu

TV rehberi trt TV 8

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