TV yayın akışı 28 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Aralık günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
8.30 Konuştukça
9.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın mutfağı
14.00 İnci Taneleri
16.00 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Yalan
NOW TV YAYIN AKIŞI
8.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer ile Mutfakta
12.30 Kamera Arkası
13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20.00 Yabani
STAR TV YAYIN AKIŞI
9.00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12.00 Sahipsizler
14.30 Sen Ağlama İstanbul
16.30 Dizi Tekrarı
19.00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
8.00 Bahar
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Beş Milyoncuk Verir Misin?
15.30 Sandık Kokusu
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV 8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım Program
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm Program
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.15 Beni Böyle Sev
07.10 Yedi Numara
08.00 Yeditepe İstanbul
08.55 Yaşam Başka Yerde
09.15 Yabancı Sinema
11.40 Kod Adı Kırlangıç
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 20 Can Borcu
13: 40 Uluslararası / Yabancı Sinema
16: 00 Can Borcu
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Can Borcu
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