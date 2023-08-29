TV yayın akışı 29 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2023 Salı, 09:59
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 29 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Osman Pazarlama</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöpçüler Kralı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Midway</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Osman Pazarlama

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöpçüler Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Midway

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00.20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kalp Yarası

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Çöp Adam</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Midway</p> <p>22:30 Midway</p> <p>01:00 Ayşecik ile Ömercik</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Midway

22:30 Midway

01:00 Ayşecik ile Ömercik

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Dönence</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00.15 Ya Çok Seversen</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Dönence

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00.15 Ya Çok Seversen

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Adını Sen Koy</p> <p>07:15 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>02:20 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:30 Kendi Düşen Ağlamaz

02:20 Diriliş Ertuğrul

04:20 Seksenler

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Çöpçüler Kralı</p> <p>21:45 Süt Kardeşler</p> <p>23:30 Banker Bilo</p> <p>01:15 Kayıp İnci</p> <p>03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Süt Kardeşler

23:30 Banker Bilo

01:15 Kayıp İnci

03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.45 Mucize Doktor</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Osman Pazarlama</p> <p>22:30 Yaz Şarkısı</p> <p>01.00 Osman Pazarlama</p> <p>03:15 Ruhun Duymaz</p> <p>05:45 Kısmet</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Osman Pazarlama

22:30 Yaz Şarkısı

01.00 Osman Pazarlama

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Kısmet

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

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