TV yayın akışı 29 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Osman Pazarlama
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöpçüler Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Midway
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Midway
22:30 Midway
01:00 Ayşecik ile Ömercik
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00.15 Ya Çok Seversen
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:30 Kendi Düşen Ağlamaz
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:20 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Süt Kardeşler
23:30 Banker Bilo
01:15 Kayıp İnci
03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Osman Pazarlama
22:30 Yaz Şarkısı
01.00 Osman Pazarlama
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Kısmet
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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