TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Haziran Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Haziran Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2024 Cumartesi, 09:46
TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Yavru İle Katip

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

02:15 Haydut (Yabancı Sinema)

04:00 Ramo

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

14:00 Alan

16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)

22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)

00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)

02:30 4N1K

04:10 Kalp Yarası

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

10:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Kamera Arkası

14:45 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

12:30 Dolunay

14:45 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)

02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)

03:30 Dolunay

04:45 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 MasterChef Türkiye

13:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin Yaz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Dizi

TV yayın akışı 29 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)

13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:30 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Gönül Dağı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV rehberi trt TV 8 MasterChef

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