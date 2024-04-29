TV yayın akışı 29 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Nisan Pazartesi TV rehberi..
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi
22:30 Maymunlar Cehennemi
00:45 Yargı
03:15 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Nostalji Kuşağı"Uğurlugiller"
06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 seksenler
14:15 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:20 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
04:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
03:00 Senden Daha Güzel
05:00 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Muhteşem Yedili
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:10 Maraşlı
04:40 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
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