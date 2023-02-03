TV yayın akışı 3 Şubat Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte ,3 Şubat Cuma günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 S.W.A.T.: Kuşatma Altında

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı