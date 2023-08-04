TV yayın akışı 4 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2023 Cuma, 10:03
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>4 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şaban Oğlu Şaban</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Tomb Raider</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şaban Oğlu Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Tomb Raider

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>00:30 Sürpriz Damatlar</p> <p>02:45 Sürpriz Damatlar</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

00:30 Sürpriz Damatlar

02:45 Sürpriz Damatlar

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:20 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:20 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:15 Diriliş Ertuğrul</p> <p>05:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:20 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

03:15 Diriliş Ertuğrul

05:15 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Tomb Raider</p> <p>22:20 Spectre</p> <p>01:00 Üvey Anne</p> <p>04:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tomb Raider

22:20 Spectre

01:00 Üvey Anne

04:50 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Şaban Oğlu Şaban</p> <p>22:00 22 Mil</p> <p>23:45 Zor "Bir" Saat</p> <p>01:30 22 Mil</p> <p>03:00 Zor "Bir" Saat</p> <p>04:15 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 22 Mil

23:45 Zor "Bir" Saat

01:30 22 Mil

03:00 Zor "Bir" Saat

04:15 Maviye Sürgün

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelininm Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün</p> <p>20:15 Ejderha Askerler</p> <p>00:15 Ejderha Askerler</p> <p>02:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelininm Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün

20:15 Ejderha Askerler

00:15 Ejderha Askerler

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Kavak Yelleri

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>23:45 Ruhun Duymaz</p> <p>02:15 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Eşim Benzerim Yok

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

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