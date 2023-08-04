TV yayın akışı 4 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaban Oğlu Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Tomb Raider
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
00:30 Sürpriz Damatlar
02:45 Sürpriz Damatlar
05:00 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:20 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
03:15 Diriliş Ertuğrul
05:15 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:20 Spectre
01:00 Üvey Anne
04:50 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 22 Mil
23:45 Zor "Bir" Saat
01:30 22 Mil
03:00 Zor "Bir" Saat
04:15 Maviye Sürgün
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelininm Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Zor Ölüm : Ölmek İçin Güzel Bir Gün
20:15 Ejderha Askerler
00:15 Ejderha Askerler
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
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