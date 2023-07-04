TV yayın akışı 4 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sahtekar İkili
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:30 İlk Buluşma
00:30 Recep İvedik 3
02:30 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
22:30 Dönence
01:00 Yerli Dizi
03:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:15 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı
02:30 Maviye Sürgün
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Sahtekar İkili
22:30 İyi Olan Kazansın
00:30 Sahtekar İkili
02:30 İyi Olan Kazansın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Adını Sen Koy
09:25 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
15:55 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
01:05 Benim Güzel Ailem
03:35 Şehirden Uzakta
04:20 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:20 Kesişen Dünyalar
05:40 Bir Küçük Gün Işığı
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