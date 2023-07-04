TV yayın akışı 4 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2023 Salı, 09:50
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 3</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahtekar İkili</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahtekar İkili

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 3</p> <p>22:30 İlk Buluşma</p> <p>00:30 Recep İvedik 3</p> <p>02:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:30 İlk Buluşma

00:30 Recep İvedik 3

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afili Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:30 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>22:30 Dönence</p> <p>01:00 Yerli Dizi</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:45 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:30 Dönence

01:00 Yerli Dizi

03:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:15 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>02:30 Maviye Sürgün</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:15 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yeşil Vadi’nin Kızı

02:30 Maviye Sürgün

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Sahtekar İkili</p> <p>22:30 İyi Olan Kazansın</p> <p>00:30 Sahtekar İkili</p> <p>02:30 İyi Olan Kazansın</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Sahtekar İkili

22:30 İyi Olan Kazansın

00:30 Sahtekar İkili

02:30 İyi Olan Kazansın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>05:50 Adını Sen Koy</p> <p>09:25 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:55 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>01:05 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:35 Şehirden Uzakta</p> <p>04:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:50 Adını Sen Koy

09:25 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

15:55 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

01:05 Benim Güzel Ailem

03:35 Şehirden Uzakta

04:20 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Anne</p> <p>15:55 Vermem Seni Ellere</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Kesişen Dünyalar</p> <p>05:40 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Anne

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:20 Kesişen Dünyalar

05:40 Bir Küçük Gün Işığı

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