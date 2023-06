The Crowded Room dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? The Crowded Room dizisi hangi platformda yayımlanıyor?

Yayınlanma: 29.06.2023 - 22:56

Güncelleme: 29.06.2023 - 22:59

Tom Holland çizgi roman uyarlaması olan Örümcek Adam karakteri ile tanınıyor. Ünlü oyuncu 9 Haziran'da başlayan The Crowded Room dizisinde yer alıyor. Peki, The Crowded Room konusu ne? The Crowded Room oyuncuları kimler? The Crowded Room hangi platformda yayımlanıyor?

THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Crowded Room, 1979 yılında New York'ta silahlı bir çatışmaya karıştıktan sonra tutuklanan Danny Sullivan'ı konu alıyor. Müfettiş Rya Goodwin ile yapılan bir dizi röportaj aracılığıyla anlatılan gerilim dolu hikâye ile Danny'nin hayatı gözler önüne seriliyor.

THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Holland - Danny Sullivan

Amanda Seyfried - Rya

Sasha Lane - Ariana

Will Chase

Lior Raz - Yitzhak

Emmy Rossum - Candy

THE CROWDED ROOM DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANIYOR?

The Crowded Room’un ilk üç bölümü 9 Haziran’da yayınlandı ve her Cuma günü yeni bölümler Apple TV üzerinden yayımlanıyor.

THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN IMDb PUANI KAÇ?

The Crowded Room dizisinin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.