The Crowded Room dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? The Crowded Room dizisi hangi platformda yayımlanıyor?
The Crowded Room 9 Haziran'da dijital platform üzerinden dizi tutkunları ile paylaşılmaya başlandı. Pek çok yıldız ismi kadrosunda barındıran The Crowded Room dizisinin oyuncu kadrosu, konusu, yayınlandığı platform, IMDb puanı merak ediliyor. Peki, The Crowded Room konusu ne? The Crowded Room oyuncuları kimler? The Crowded Room hangi platformda yayımlanıyor?
Tom Holland çizgi roman uyarlaması olan Örümcek Adam karakteri ile tanınıyor. Ünlü oyuncu 9 Haziran'da başlayan The Crowded Room dizisinde yer alıyor. Peki, The Crowded Room konusu ne? The Crowded Room oyuncuları kimler? The Crowded Room hangi platformda yayımlanıyor?
THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN KONUSU NE?
The Crowded Room, 1979 yılında New York'ta silahlı bir çatışmaya karıştıktan sonra tutuklanan Danny Sullivan'ı konu alıyor. Müfettiş Rya Goodwin ile yapılan bir dizi röportaj aracılığıyla anlatılan gerilim dolu hikâye ile Danny'nin hayatı gözler önüne seriliyor.
THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Holland - Danny Sullivan
Amanda Seyfried - Rya
Sasha Lane - Ariana
Will Chase
Lior Raz - Yitzhak
Emmy Rossum - Candy
THE CROWDED ROOM DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANIYOR?
The Crowded Room’un ilk üç bölümü 9 Haziran’da yayınlandı ve her Cuma günü yeni bölümler Apple TV üzerinden yayımlanıyor.
THE CROWDED ROOM DİZİSİNİN IMDb PUANI KAÇ?
The Crowded Room dizisinin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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