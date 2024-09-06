TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2024 Cuma, 10:07
TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00  Kötü Kan (Yeni Dizi)

02:15 Mucize Doktor

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Turist (Yabancı Sinema)

22:00 Görev Başında (Yabancı Sinema)

00:15 Turist(Yabancı Sinema)

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

22:45  Dersimiz Atatürk

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Yalı Çapkını

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

21: 45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:30 Yabancı Sinema "Büyük Gözler"

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