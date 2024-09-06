TV yayın akışı 6 Eylül Cuma! Bugün TV'de ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül cuma günü tv yayın akışı...
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Kötü Kan (Yeni Dizi)
02:15 Mucize Doktor
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Turist (Yabancı Sinema)
22:00 Görev Başında (Yabancı Sinema)
00:15 Turist(Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
22:45 Dersimiz Atatürk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
21: 45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Bir Gece Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:30 Yabancı Sinema "Büyük Gözler"
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