TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Temmuz Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2024 Cumartesi, 09:31
TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Temmuz Cumartesi TV rehberi...

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dünya Güzellerim Tatilde

01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

03:45 Arıza

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmen'i

12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

00:20 Ateş Kuşları

02:50 Kaçak

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

02:30 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Hanım Köylü

12:10 Dolunay

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:30 İstanbullu Gelin

02:15 Dolunay

04:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

08:00 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV rehberi trt TV 8 EURO 2024

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