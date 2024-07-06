TV yayın akışı 6 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Temmuz Cumartesi TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Temmuz Cumartesi TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
03:45 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmen'i
12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
00:20 Ateş Kuşları
02:50 Kaçak
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
02:30 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Çatı Katı Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
09:00 Hanım Köylü
12:10 Dolunay
14:30 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
00:30 İstanbullu Gelin
02:15 Dolunay
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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