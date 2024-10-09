TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Neşet
14.30 - Seksenler
15.50 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Taş Kağıt Makas
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30- İlk Bakış
08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30- Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30- En Hamarat Benim
16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00- Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
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