TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 09:31
TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Neşet

14.30 - Seksenler

15.50 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Gönül Dağı

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 9 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30- İlk Bakış

08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30- Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30- En Hamarat Benim

16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00- Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

TV rehberi trt TV 8

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