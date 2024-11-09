TV yayın akışı 9 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:45
ATV YAYIN AKIŞI: Cennete Bilet 20:00
STAR TV: G.O.R.A 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Deha
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Kuruluş Osman
14:40 Uluslararası (Yabancı Sinema)
16:50 Görevimiz Tehlike (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennete Bilet (Yabancı Sinema)
22:20 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
02:30 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:30 Müzik Arası
05:30 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)
15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Gizli Bahçe
03:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
05:15 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
22:30 G.O.R.A (Yerli Sinema)
00:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:45 El Dorado (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Beni Böyle Sev
08:10 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 Yeditepe İstanbul
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