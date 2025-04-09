TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
09 Nisan 2025 Çarşamba, 09:31
TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp 

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

10:55 – Survivor Panorama

12:30 – İşte Benim Stilim

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor All Star-Gönüllüler

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

19:55 Yabancı Sinema: "Gol"

22:00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 

TV yayın akışı 9 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar 

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

TV rehberi trt TV 8

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