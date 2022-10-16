Sanal Hayatlar filminin konusu nedir? Sanal Hayatlar filminin oyuncuları kimlerdir? Sanal Hayatlar IMDb puanı kaç?
Özgün adı Disconnect olan Sanal Hayatlar 2012 yapımı ABD filmidir. Sanal Hayatlar filminin konusu nedir? Sanal Hayatlar filminin oyuncuları kimlerdir? Sanal Hayatlar IMDb puanı kaç?
Yönetmenliğini Henry Alex Rubin'in üstlendiği filmin Andrew Stern tarafından kaleme alındı.
SANAL HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bol castlı Disconnect iç içe giren birkaç hikâyeyi izleyiciye aktarıyor. Hikâyelerin hepsi, günlük yaşantımızı, istesek de istemesek de önemli ölçüde etkileyen sosyal medya ve akıllı telefonlar gibi modern dünya yeniliklerini konu alıyor.
Başarılı bir televizyoncunun yetişkinlere özel bir webcam sitesinde tanıştığı bir gençle ilişkisi, sahte bir adrese çıplak fotoğrafını yollayıp sonra da bu fotoğrafın tüm okula yayılmasından sorun yaşayıp intihar eden bir liseli, internet üzerinden hamile kalmak için doğru sperm vericisi arayan bir kadın…
SANAL HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Sanal Hayatlar filminin oyuncu kadrosunda Jason Bateman, Hope Davis, Frank Grillo, Andrea Riseborough, Paula Patton, Michael Nyqvist, Alexander Skarsgård ve Max Thieriot'un yer alıyor.
SANAL HAYATLAR IMDB PUANI KAÇ?
Sanal Hayatlar IMDb puanı 7,5 olarak karşımıza çıkıyor.
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