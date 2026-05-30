Göç filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Marat Sarulu üstleniyor. Peki, Göç filminin konusu ne? Göç filminin oyuncuları kim?

GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşlı bir adam ve küçük torunu, dağlardaki evlerinden ayrılarak kasabaya, oğlunun yanına taşınmak zorunda kalırlar. Ancak bu sadece fiziksel bir yer değiştirme değil; bir yaşam felsefesinden diğerine, doğadan betona, sessizlikten gürültüye yapılan sancılı bir " Göç "tür.

GÖÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sagyndyk Makekadyrov

Perizat Ermanbetova

Ainazik Damirbekova

GÖÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Göç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.