Edward Norton kimdir, nereli? Edward Norton hangi filmlerde oynadı?
Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı. Edward Norton kimdir, nereli? Edward Norton hangi filmlerde oynadı?
Ünlü aktör Edward Norton Pocahontas’ın soyundan geldiğini PBS kanalındaki Finding Your Roots (Kökenlerini Bulmak) adlı programda öğrendi.
EDWARD NORTON KİMDİR?
Edward Harrison Norton 18 Ağustos 1969 yılında Boston'da doğdu. 1991 yılında, astronomi bölümünde başladığı Yale Üniversitesinden tarih konusunda ihtisas yaparak mezun oldu. Çocukluk yıllarında birkaç tiyatro oyununda rol alan oyuncu, üniversitenin yapımı olan birçok tiyatro oyununda da görev aldı. İlk olarak 1996 yapımı psikolojik drama filmi olan Primal Fear'da Richard Gere'le birlikte rol aldı. Buradaki başarısı ile Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. 1999 yılında Kariyerinde önemli çıkış yakaladığı rolü ise Brad Pitt ile beraber oynadıkları Fight Club filminde buldu. 2003 yılında Class 5 Films adlı yapım şirketini kurdu. Keeping the Faith (2000), Down in the Valley (2005) ve The Painted Veil (2006) gibi filmlerde yönetmenlik ve yapımcılık yaptı.
EDWARD NORTON EVLİ Mİ?
Kanadalı yapımcı Shauna Robertson ile evlidir. Çiftin 1 oğlu vardır.
EDWARD NORTON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1996 Primal Fear
1996 Everyone Says I Love You
1996 Larry Flynt: Skandalın İsmi
1998 Rounders
1998 Geçmişin Gölgesinde
1999 Dövüş Kulübü
2000 Keeping the Faith
2001 The Score
2002 Death to Smoochy
2002 Frida
2002 Red Dragon
2002 25. Saat
2003 İtalyan İşi
2004 Gün Batarken
2005 Cennetin Krallığı
2005 Down in the Valley
2006 Sihirbaz
2006 Duvak Walter Fane
2008 The Incredible Hulk
2008 Pride and Glory Ray Tierney
2009 The Invention of Lying
2010 Leaves of Grass Bill Kincaid
2010 Stone
2012 Moonrise Kingdom
2012 The Bourne Legacy
2012 Diktatör
2014 Büyük Budapeşte Oteli
2014 Birdman Mike Shiner
2016 Zootopia
2016 Sausage Party
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