Edward Norton kimdir, nereli? Edward Norton hangi filmlerde oynadı?

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:56

Ünlü aktör Edward Norton Pocahontas’ın soyundan geldiğini PBS kanalındaki Finding Your Roots (Kökenlerini Bulmak) adlı programda öğrendi.

EDWARD NORTON KİMDİR?

Edward Harrison Norton 18 Ağustos 1969 yılında Boston'da doğdu. 1991 yılında, astronomi bölümünde başladığı Yale Üniversitesinden tarih konusunda ihtisas yaparak mezun oldu. Çocukluk yıllarında birkaç tiyatro oyununda rol alan oyuncu, üniversitenin yapımı olan birçok tiyatro oyununda da görev aldı. İlk olarak 1996 yapımı psikolojik drama filmi olan Primal Fear'da Richard Gere'le birlikte rol aldı. Buradaki başarısı ile Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. 1999 yılında Kariyerinde önemli çıkış yakaladığı rolü ise Brad Pitt ile beraber oynadıkları Fight Club filminde buldu. 2003 yılında Class 5 Films adlı yapım şirketini kurdu. Keeping the Faith (2000), Down in the Valley (2005) ve The Painted Veil (2006) gibi filmlerde yönetmenlik ve yapımcılık yaptı.

EDWARD NORTON EVLİ Mİ?

Kanadalı yapımcı Shauna Robertson ile evlidir. Çiftin 1 oğlu vardır.

EDWARD NORTON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1996 Primal Fear

1996 Everyone Says I Love You

1996 Larry Flynt: Skandalın İsmi

1998 Rounders

1998 Geçmişin Gölgesinde

1999 Dövüş Kulübü

2000 Keeping the Faith

2001 The Score

2002 Death to Smoochy

2002 Frida

2002 Red Dragon

2002 25. Saat

2003 İtalyan İşi

2004 Gün Batarken

2005 Cennetin Krallığı

2005 Down in the Valley

2006 Sihirbaz

2006 Duvak Walter Fane

2008 The Incredible Hulk

2008 Pride and Glory Ray Tierney

2009 The Invention of Lying

2010 Leaves of Grass Bill Kincaid

2010 Stone

2012 Moonrise Kingdom

2012 The Bourne Legacy

2012 Diktatör

2014 Büyük Budapeşte Oteli

2014 Birdman Mike Shiner

2016 Zootopia

2016 Sausage Party