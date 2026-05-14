Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hicran’ı kaybetmenin acısını derinden yaşayan Aşır’ın, Akif’i de uçurumdan atmasıyla iki konakta da gerilim artar. Akif’ten sonra Aşır’ın hedefinde bu kez babası Ziyan Ağa vardır. Serhat’la birlikte onunla hesaplaşmaya kararlıdırlar.

Ziyan Ağa’nın eski gücüne kavuşmasını isteyen Melek ise onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın yaptıklarını öğrendiğinde dengeler değişir. Ziyan Ağa, Melek’in kendisini korumaya devam etmesi için ona çok önemli bir sır verir. Bu sır, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.

Yıldız, Melek’in Ziyan’dan öğrendiği sırla sarsılmışken, annesi Ayten’in onun hakkındaki düşüncelerini ve Kenan’la birlikte kurduğu planı da öğrenince ikinci bir yıkım yaşar. Yıldız, tüm bu yaşananların içinden nasıl çıkacaktır?

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yıldız’ın çocuğunun olmaması, Serhat’la olan ilişkilerini hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin içine sürükler. Artık bu ilişkinin karşısında yalnızca Sultan ve Melek değil, bütün Urfa vardır. Üstelik çocuk sahibi olacağı müjdesini alan Akif, Yelduranların ağası olmak için bu meseleyi sonuna kadar kullanacaktır. Ağalık meclisini kaybeden Serhat için şimdi Yelduran ağalığı da tehlike altındadır. Serhat artık ağalık ile Yıldız arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Öte yandan Kordağlı Konağı’nda Aşır, Ziyan’ın itibarını ve koltuğunu elinden almak için Dalyan’ı da yanına çekerek harekete geçer. Ancak Melek’in Ziyan’a vereceği büyük sır, Aşır’ın bütün planlarını altüst edecek kadar sarsıcı olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 32. bölümü 14 Mayıs Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.